Montenegro vai ouvir PSD. Novo aeroporto "não se resolve em sete dias"

O líder do PSD disse esta segunda-feira que o problema do novo aeroporto de Lisboa não se vai resolver em sete dias. Luís Montenegro falava aos jornalistas durante uma visita a Pedrógão Grande.

O presidente social-democrata revela que vai levar o tema do novo aeroporto aos órgãos internos do partido antes de expressar a posição do PSD ao primeiro-ministro, António Costa.

“Não ocorreu nem tem de ocorrer com essa pressa. Nós estamos com este Governo há sete anos incapaz de resolver este problema, não vamos criar a expetativa que ele se vai resolver em sete dias. Nós estamos muito serenos em relação ao que o país precisa do ponto de vista estratégico”, afirmou Luís Montenegro.