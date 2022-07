"Momento pífio". Miguel Alves critica Luís Montenegro por recusar referendo à regionalização

O presidente do Conselho Regional do Norte acusa o novo líder do PSD, Luís Montenegro, de ter protagonizado no congresso do partido “um momento pífio” ao anunciar o não ao referendo sobre a regionalização.

“Estamos, no fundo, a assistir a um momento pífio onde o reformador acaba por parir um rato. E é estranho que o novo líder do PSD o faça sem ouvir a esmagadora maioria dos autarcas do PSD, sem ouvir a base do PSD, sem perceber aquilo que são as deliberações das várias regiões”, sublinhou Miguel Alves, esta segunda-feira.

Segundo o autarca, “o Conselho Regional do Norte tem decidido sucessivamente, com o voto da esmagadora maioria dos autarcas, das empresas, dos sindicatos, das associações, em favor da regionalização, e por isso fiquei muito desiludido, e até surpreendido, pelo facto de a primeira ação do putativo reformista ter sido o anúncio de uma antirreforma”.

Luís Montenegro considerou no domingo, no último dia do congresso onde foi feita a transição da liderança Rui Rio para o candidato vencedor nas eleições diretas ocorridas no final de maio, que um referendo sobre a regionalização em 2024, com a atual situação, será “uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro”, avisando que se o Governo decidir avançar o fará sozinho.

Em resposta, o também presidente socialista da Câmara de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, achou “muito estranho que as primeiras palavras de um líder recém-eleito e que chegou a apelar ao espírito reformista do país e até do Governo, sejam no sentido contrário, de antirreforma e de afastar aquela que é mais importante das reformas do Estado, a reforma administrativa que acaba por criar regiões e potencia a proximidade entre a decisão política e os territórios”.

“O reformista pariu um rato e essa é a notícia mais triste do fim de semana porque é importante que o maior partido da oposição estar em sintonia com uma das grandes reformas, talvez a mãe de todas as reformas”, reiterou Miguel Alves.

Também a argumentação usada por Luís Montenegro, baseando a recusa na “grave situação internacional e nas consequências económicas e sociais muito sérias que estão a atingir os portugueses”, foi criticada pelo autarca.