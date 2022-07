Marcelo assegura que Portugal está na moda. "Nunca tive tantas selfies com brasileiros"

Na hora da partida e questionado se não leva “amargos de boca”, depois do episódio de Bolsonaro que cancelou – não de forma oficial – o encontro com Marcelo, devido à reunião que o presidente manteve com o ex-presidente brasileiro Lula da Silva, o chefe de Estado afirma categoricamente que “francamente não”.

“Já não é o Portugal do passado”, aponta o presidente que ficou espantado com a “quantidade de brasileiros a dizer que querem ir morar para Portugal”. Muitos brasileiros, considera Marcelo, veem “Portugal de forma diferente”.

Depois de visitar a exposição da artista portuguesa Gabriela Albergaria no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Marcelo Rebelo de Sousa “há uma moda de Portugal no Brasil”.

Os crentes costumam dizer que “Deus escreve direito por linhas tortas”, lembra Marcelo Rebelo de Sousa na hora da partida do Brasil para Portugal. No balanço da viagem marcada pelo desconvite de Bolsonaro, o presidente da República diz que neste caso “de uma linha tortinha escreveu direito”.

“Aquilo que poderia ser um amargo de boca, foi uma coisa muito doce numa perspetiva de médio e longo prazo. Falou-se mais de Portugal”. Como se as fotografias medissem o sucesso da viagem, Marcelo constata: “nunca tive tantas selfies com brasileiros”.

O presidente conclui que “Portugal marcou e foi um bom investimento”, esta vinda ao Brasil. “Medimos a temperatura em relação ao Brasil, está imparável do ponto de vista de juventude, na económica há uma esperança, embora estejam preocupados com a inflação”, reflete o presidente.

Declarações do presidente depois de visitar a exposição “Para onde agora? Where to now? Aller oú maintenant?” de Gabriela Albergaria, uma mostra onde o presidente foi acompanhado de forma discreta pela família. Além do seu filho, esteva também na exposição a neta, Maria Eduarda de 9 anos que disse à Renascença que, quando crescer, quer ser pintora.