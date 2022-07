"Assustado" com Pedrógão Grande, Montenegro pede mais prevenção

O novo presidente do PSD, Luís Montenegro, deslocou-se esta segunda-feira a Pedrógão Grande onde teve reuniões com autarcas, bombeiros e forças vivas do concelho.

Perante o que escutou, ficou “assustado”. No final da reunião com os Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande e a Liga de Bombeiros Portugueses, Montenegro revelou que “não estamos ainda tranquilos quanto aos mecanismos de prevenção, com a possibilidade de termos incêndios florestais de grande dimensão”.

“Aquilo que me foi transmitido é que, do ponto de vista do ordenamento florestal, as coisas estão muito mal”, explicou o líder do PSD. “Sobretudo”, continuou, “naquilo que tange às responsabilidades do Estado, e não tanto dos particulares”.



Os relatos levaram Luís Montenegro a admitir estar “um pouco assustado com afirmações que me foram transmitidas”, pois elas revelam que o panorama atual é “igual ou pior do que em 2017”. Por isso, disse lançou "um forte apelo ao Governo para preparar esta época de incêndios”.

Carta de perigosidade do risco de incêndio por definir

Luís Montenegro pediu também ao Governo que defina se a carta de perigosidade relativamente ao risco de incêndio está ou não em vigor.