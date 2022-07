Ribau Esteves para Montenegro. "Nenhum português está para aturar um discurso de uma hora"

Obviamente que nós já todos fizemos oposição uns aos outros. Se há pessoa que nos últimos anos fez oposição feroz, e muitas vezes incorreta, ao líder do partido foi Luís Montenegro. Eu gostei muito do discurso de ontem, mas essa parte em que ele próprio confessa essa sua atitude é de de uma de uma humildade e de uma elegância muito grande.

À porta do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, Ribau Esteves conversa com a Renascença sobre que PSD é este, com Montenegro à cabeça.

Essa liderança da oposição a Luís Monteiro não será certamente uma tarefa fácil e parece que o Chega já está a lançar a escada. Deve o PSD votar a favor da moção de censura?

Eu acho que não faz qualquer sentido um governo que tem três meses ter uma moção de censura no Parlamento. É o folclorismo do Chega. O Chega é o episódio de demagogia à volta de um homem.

Apresentar uma moção de censura a um Governo que tem três meses por mais que já tenha feito algumas asneiras, e já fez. Por mais que tenha um ato ridículo e grave democraticamente, que foi este episódio entre o Primeiro-ministro e o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, não faz qualquer sentido político.

O líder do partido fará aquilo que bem entender, se eu fosse líder abstinha-me por um ato de desprezo. O Partido Social-democrata tem de ser oposição credível, séria e profunda.

Como é que isso se faz? Muitas vezes Rui Rio fez uma oposição civilizada e foi ineficaz.

Eu não acho relevante o líder do partido estar no Parlamento, pelo contrário. Luís Montenegro foi muito feliz numa notícia que nos deu ontem.

O líder do partido tem de estar no terreno, tem de estar com as pessoas, conhecer as empresas. Tem de ter uma atitude de presença. Além do mais, infelizmente, em Portugal o deputado é um subproduto da política porque nós desvalorizamos o Parlamento.

Em relação a Rui Rio, ele tinha um problema de afabilidade com as pessoas e um problema de comunicação de fácil perceção. Mas isso são as suas características, ele não é bom, nem mau, por causa disso.

A afabilidade é uma característica que se tem ou não se tem, e Rui Rio não a tem. A comunicação fácil também é, e Rui Rio não a tem.