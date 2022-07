Lista de Montenegro ao Conselho Nacional do PSD ganha por maioria absoluta

A lista apoiada pela nova direção do PSD venceu as eleições ao Conselho Nacional do partido, por maioria absoluta, confirmou a Renascença.

Encabeçada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a lista A elegeu 42 dos 70 conselheiros, ou seja, alcançou 60% dos lugares.

Os restantes 21 conselheiros foram distribuídos em menor escala pelas restantes seis listas candidatas.

A segunda mais votada, a seguir à lista apoiada por Luís Montenegro, fó a do antigo secretário-geral do PSD Matos Rosa, com 10 conselheiros - 14% dos eleitos.

A lista C, dos antigos deputados André Pardal, conseguiu seis mandatos, o mesmo número de conselheiros eleitos pela lista J, encabeçada pelo líder da JSD/Aveiro Pedro Veiga.

Segue-se a lista D, do antigo líder da distrital de Lisboa Luís Rodrigues, com três conselheiros, a lista V, de Luís Miguel Soares (da Guarda), com dois conselheiros, e a lista I (de Interior), liderada por Nuno Ezequiel Pais (da Covilhã), conseguiu um mandato no Conselho Nacional.

Em números absolutos, votaram para o Conselho Nacional 721 delegados, dos quais nove brancos e três nulos.

Este domingo, Luís Montenegro, o líder recém-eleito do PSD, vai discursar para encerrar o 40.º Congresso do partido, que se realiza este fim de semana, no Porto.