PSD. Rangel e Pinto Luz como vice-presidentes de Luís Montenegro

O novo presidente do PSD, Luis Montenegro, anunciou, este sábado, durante o 40.º Congresso social-democrata, os nomes de Paulo Rangel e de Miguel Pinto Luz como vice-presidentes do partido.

Para além do eurodeputado e do vice-presidente da câmara de Cascais, Luis Montenegro convidou para vice-presidência do partido Margarida Balseiro Lopes, António Leitão Amaro, Paulo Cunha e Inês Ramalho.

Ao contrário do que estava inicialmente apontado, Pedro Reis não integra a lista da vice-presidência do PSD, mas vai liderar o “movimento Acreditar”, estrutura que “vai abrir o partido à sociedade portuguesa”, anunciou Luis Montenegro.

Para liderar a lista ao Conselho Nacional, Montenegro escolheu Carlos Moedas. O autarca de Lisboa foi o primeiro nome a apontado de uma lista que integra, ainda, a ex ministra das Finanças, Maria Luis Albuquerque.

Carlos Coelho, diretor de campanha eleitoral do, agora, presidente do social-democrata nas últimas eleições internas do PSD, vai liderar a futura academia social-democrata.

Os nomes escolhidos para a nova direção do PSD foram anunciados por Montenegro que viu, momentos depois, aprovada a sua moção estratégica global “Acreditar” com duas abstenções e sem votos contra.