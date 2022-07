Pedro Reis apontado como vice-presidente do PSD

Pedro Reis será um dos vice-presidentes de Luís Montenegro, revela um dirigente do PSD à Renascença.

O ex-presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que tem estado sempre próximo do novo líder será um dos nomes do núcleo duro do PSD e vai ocupar o lugar de vice-presidente.

Hugo Soares, ex-deputado e ex-líder parlamentar que tem estado ao lado de Montenegro desde que o novo líder anunciou a candidatura, será o novo secretário-geral do PSD.

A informação é confirmada à Renascença por fonte do grupo parlamentar do partido.