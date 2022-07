Paulo Mota Pinto com recados a Montenegro: "É fácil à segunda-feira ganhar o totobola"

Paulo Mota Pinto reconhece que o resultado das eleições legislativas “objetivamente é negativo” para o PSD, mas também acrescenta que Luis Montenegro devia ter dito “o que é que poderia ter feito melhor em concreto", acrescentando uma alfinetada ao novo líder do partido: "à segunda-feira é sempre fácil ganhar o totobola. Mas reconhecemos que o resultado foi mau”.

À entrada no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, o também presidente da mesa do congresso falou da decisão de Luis Montenegro de estar disponível para dialogar com o governo sobre o novo aeroporto, impondo condições, Mota Pinto considera a atitude "inteligente".

“É uma posição inteligente de abertura ao diálogo, de continuidade das posições que foram assumidas pela direção anterior” diz Paulo Mota Pinto que concorda com a imposição de condições para o diálogo. O PS não pode usar o diálogo coma oposição com intuitos estratégicos para se ilibar das suas responsabilidades” conclui o presidente da mesa do congresso.

Esta sexta-feira, à chegada ao congresso e questionado pelos jornalistas, Luís Montenegro disse que não fez "alteração nenhuma" na bancada, adiantando que "o grupo parlamentar tem eleições marcadas e aguardamos as candidaturas e que os deputados possam decidir” disse o novo líder do PSD..

Paulo Mota Pinto volta a dizer que abandona a liderança do grupo parlamentar a pedido de Luis Montenegro, porque estaria disponível para continuar no cargo e cumprir o mandato até ao fim.