Líder da JSD “disponível” para a vice-presidência da bancada parlamentar

Quanto a um eventual cargo nos órgãos nacionais do PSD, Alexandre Poço anuncia que não vai acontecer. “ Não integrarei nenhuma lista aos órgãos do partidos”, diz o líder da JSD, acrescentando que por ocupar o cargo que ocupa já “tem assento nas reuniões da Comissão Política Nacional.

“ É um dos nossos melhores quadros , foi uma das figuras que teve maior protagonismo na vida interna do PSD, é reconhecido como um excelente político. Penso que o PSD tem sorte em contar com quadros como ele e dará tantas cartas nestas funções como deu nos últimos anos ”, diz o líder da JSD.

As eleições para a nova liderança parlamentar acontecem no próximo dia 12 de julho, depois de Paulo Mota Pinto anunciar que vai abandonar o cargo. Joaquim Miranda Sarmento é o nome apontado para ocupar o lugar, e Alexandre Poço olha para isso com bons olhos.´

Poço desafia Montenegro a ter “mais respeito pela JSD” do que Rio

“Esperemos que o próximo líder tenha essa preocupação (com a JSD)”, atira Alexandre Poço. Nesta legislatura ele é o único deputado que pertence à JSD. É motivo de críticas à anterior direção e de desafios à próxima:

“Que não tenha apenas a preocupação de ter um ou outro cabeça de lista da JSD, que dê a justa representação que a estrutura jovem merece”, diz Alexandre Poço que pede “mais respeito pela Juventude Social-Democrata”.

O deputado do PSD deixou ainda elogios ao primeiro discurso de Luís Montenegro no Congresso. O aeroporto, agora no centro do debate político, foi um dos focos do novo líder e Alexandre Poço acredita que Montenegro deixou tudo “claro” ao mostrar abertura para dialogar, mas sem permitir que António Costa “se desresponsabilize”.

PSD “precisa de ser um partido do século XXI”

“Modernizar, abrir e afirmar”, são as três palavras-chave da moção que vai ser apresentada pela JSD. Alexandre Poço acredita que o PSD “precisa de ser um partido do século XXI”.

Para isso, a juventude partidária vai propôr a profissionalização do PSD, através de, por exemplo, a “a criação de um diretor-geral”, uma função separada do secretário-geral.

A moção passa também por mudar a sede do PSD para um espaço mais aberto, a profissionalização da comunicação do partido, criar um podcast e uma loja do PSD.