“Estou contigo para o que der e vier”. Moedas arranca aplausos imediatos no Congresso

“Que bonito, que bonito está o nosso PSD, que bonita está esta sala ”, foi a frase com que arrancou o discurso, a mesma que arrancou aplausos imediatos dos delegados ao Congresso.

Carlos Moedas, presidente Câmara Municipal de Lisboa começou por destacar as capacidades de Luís Montenegro. “Luís, o país está à tua espera. E eu estou contigo para o que der e vier”, num discurso de cerca de 10 minutos que marcou o segundo dia do Congresso.

“Tu tens a fibra de um líder e eu tenho prova disso, tenho provas da tua liderança”, prosseguiu o autarca lisboeta.



Com a mira no Governo, Moedas disparou: “Uns pensam no poder pelo poder". E, dizendo que o PSD faz o contrário, usou-se do seu próprio exemplo. "“Há oito meses ganhei a Câmara de Lisboa, mas o PS ainda não acredita”.