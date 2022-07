Socialista pede "menos politiquice e mais senso patriótico" a Governo e PSD

PSD vai andar de mão dada com o Chega?

Já a líder do PAN – Partido Pessoas, Animais, Natureza receia uma eventual aproximação do PSD a André Ventura. A deputada Inês Sousa Real aguarda, por isso, que o novo líder do PSD esclareça qual vai ser a política de alianças do partido.



“É importante que fique claro até para os portugueses saberem com quem é que o PSD está disponível para falar. Esperamos que Luis Montenegro deixe bem claro ao lado de quem se quer sentar”, atira Inês Sousa Real, que alerta para os perigos de uma aliança com a extrema-direita.

“É importante que Luís Montenegro decida se vai dar a mão a uma força política como a do Chega, porque isso sim ameaça e periga os direitos humanos e as conquistas que tanto trabalhamos quer no 25 de Abril, quer nestes anos”, defende.

Para o PAN, a possibilidade de uma aliança com o partido Chega é a peça do puzzle que falta saber para estabelecer as bases da futura relação com o “novo” PSD, partido que a deputada do PAN espera ver disponível para discutir o regresso dos debates quinzenais à Assembleia da República.