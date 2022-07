Rio diz que sai com “naturalidade”, assume “erros” mas diz-se “mais maduro”

Foi depois o momento para desejar “êxito” a Luís Montenegro e de avisar que liderar o PSD tem sempre precalços. Rui Rio considera que ele próprio conhece essas barreiras. “eu, melhor do que ninguém, conheço as dificuldades que hoje lhe são inerentes”, referindo-se ao líder que vai agora tomar posse.

Houve espaço ainda para agradeccer a António Topa e Zeca Mendonça , “dois companheiros” do PSD que morreram no ano passado.

“Compreenderão os presentes que faça também um agradecimento especial, a todas e a todos aqueles, que, das mais diversas formas , me apoiaram neste trajeto, dividindo comigo as vitórias, mas estando também presentes nos momentos mais difíceis em que outros optaram por não o fazer ”, atira Rui Rio.

Foram agradecimentos com vários tons, onde aproveitou por criticar a oposição interna. O líder cessante quis lembrar que nem sempre teve o apoio do partido em momentos mais críticos.

Num discurso que arrancou aplausos dos delegados ao Congresso no Pavilhão Rosa Mota, Rio começou por afirmar que foi “uma honra” ser presidente e por agradecer aos militantes, “a principal força do PSD”.

“ Na vida há um tempo para entrar, para estar e sair ”, diz Rui Rio. O ainda líder do PSD considera que sai na “altura certa” e com “naturalidade”.

Críticas ao governo e ao “imobilismo reformista”



Agradecimentos e recados feitos, Rui Rio atirou-se ao PS no geral, e a António Costa em particular. O presidente cessante acusa o atual governo de “conduzir Portugal para um patamar de atraso e de ineficácia” quando comparado com outros países europeus.

Para inverter este ciclo, Rui Rio diz que o país não pode continuar a agir “com falta de coragem, nem com calculismos táticos”. O líder cessante do PSD reconhece que o contexto internacional é complexo, “ruto de um conjunto de circunstâncias que ainda há relativamente pouco tempo não existiam”.

Rio elenca a guerra na Ucrânia e a resultante inflação, a pandemia e o combate às alterações climáticas. Mas acredita que “Portugal se preparou mal” para estes cenários de “adversidade”.

Em retrospetiva, o presidente cessante do PSD lembra que tentou fazer “uma profunda reforma na justiça” e que ela esbarrou no governo. “A resposta não foi sequer a discordância e o debate, foi o silêncio e a passividade”, criticando a “falta de coragem para reformar”. Defeito que classificou como “imobilismo reformista”.

Citando Francisco Sá Carneiro, Rui Rio acredita que é impossível fazer o país avançar sem “romper com o politicamente correto e arriscar em nome daqueles que nos elegeram”.

Logo depois apontou a mira a António Costa, dizendo que “estar na política de forma séria” é agir com “nobreza” e conquistar assim o eleitorado e “não contratar técnicos de marketing a peso de ouro para eles nos mandarem repetir o que o eleitor quer ouvir”, numa referência a João Cepeda, novo diretor de comunicação do governo.

“Cobardia política” foi outro dos adjetivos utilizados por Rui Rio para descrever a atuação do governo.