"Adversário" ou parceiro "inevitável"? Como olham as outras direitas para o novo PSD?

Com olhos diferentes mas com um objetivo em comum, os diferentes partidos veem em Montenegro uma oportunidade de acabar com a hegemonia socialista. Todas as direitas admitem reuniões com o espinhense a partir do Congresso.

Chega. Montenegro é “um homem inteligente e mais à direita”

“Portugal precisa de uma oposição de direita forte, e para isso precisamos de um PSD forte”, admite Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega à Renascença. O deputado considera que o Chega é o único partido que está a fazer oposição”, provoca.

Mas apesar das críticas à prestação do PSD até agora, Pedro Pinto acredita que Luís Montenegro pode ser um ponto de viragem na oposição ao PS.

“Tem sido sempre um homem inteligente mais de centro-direita do que Rui Rio”, e acrescenta que com o novo líder do PSD há um novo ímpeto para não “perpetuar o socialismo e a esquerda” em português.