PSD e CDS dizem que ministro não tem condições para continuar

PSD e CDS exigem a demissão do ministro das Infraestruturas. Partidos reagem depois de o primeiro-ministro ter determinado a revogação do despacho publicado na quarta-feira sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa e reafirmado que quer uma negociação e consenso com a oposição sobre esta matéria.

PSD

“Este ministro já não devia estar no Governo por uma série de outros dossiers, nomeadamente o da TAP”, assinalou Rui Rio, por isso, “o Primeiro-ministro não tem outra solução que não seja demitir este ministro depois de tudo o que aconteceu e como ele se comportou já no Governo anterior”.



Fala num cenário de "confusão geral em que ninguém se entende".

Segundo Rio, "se o Primeiro-ministro assobiar para o ar acho que o Presidente deve ter uma intervenção, pois isto é algo inédito".



CDS

Já o presidente do CDS, Nuno Melo, defendeu esta manhã a demissão de Pedro Nuno Santo e acusou o Governo do PS de governar de forma "ligeira e incompetente".

O líder dos centristas afirma que este é mais "um exemplo da forma ligeira e incompetente com que o PS no governo decide politicamente em Portugal", considerando que este executivo está "em roda viva".

Chega

O presidente do Chega pediu a demissão do ministro. “Isto mostra uma enorme descoordenação governativa. É uma decisão estrutural, estratégica. Pedro Nuno Santos não tem nenhumas condições de continuar no Governo”, disse André Ventura.

“Não me recordo de ter visto” uma situação destas, afirmou na “SIC Notícias”. “Foi uma falta de bom senso do ministro, deveria demitir-se imediatamente”.

“Vamos ter uma crise governativa. O Presidente da República tem que ter uma palavra”, acrescentou.

António Costa pediu a revogação do despacho de Pedro Nuno Santos sobre aeroporto de Lisboa. “O primeiro-ministro determinou ao ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do Despacho ontem publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa”, refere o comunicado enviado à comunicação social esta manhã. O chefe de Governo considera que a “solução tem de ser negociada e consensualizada”.



O anúncio de António Costa abriu a porta a uma crise no Executivo.