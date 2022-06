Pedro Nuno Santos "admite falha relevante", mas não se demite

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, admite "falha relevante" no processo do no aeroporto em Lisboa, mas não se demite do Governo.

Numa curta declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, Pedro Nuno Santos fez "mea culpa", “lamentou a situação criada, fruto de erros de comunicação e articulação”, mas afirmou que "obviamente" vai continuar a trabalhar no executivo de António Costa.

“As falhas tiveram consequências, penalizo-me profundamente. Foi uma falha relevante que assumo”, acrescentou.

Pedro Nuno Santos adianta, no entanto, que este caso “não mancha o trabalho longo, de anos, em conjunto, com o primeiro-ministro” que “não é manchada por este momento infeliz”. “Queremos ultrapassar este momento e retomar o trabalho em conjunto”, acrescentou.

Um dos objetivos agora, acrescenta Pedro Nuno Santos, é “procurar o consenso com o maior ministro da oposição”.