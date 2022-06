Miranda Sarmento candidato a líder parlamentar do PSD com apoio de Montenegro

O deputado Joaquim Miranda Sarmento é candidato a líder parlamentar do PSD, com o apoio do novo presidente social-democrata Luís Montenegro.

Joaquim Miranda Sarmento, que ficou conhecido como "O Centeno de Rui Rio", foi o responsável pela coordenação da moção estratégica com que Montenegro foi a votos e venceu as diretas do PSD.

No seu primeiro mandato como deputado à Assembleia da República, Miranda Sarmento poderá ficar com a missão de comandar a bancada do PSD.

A notícia é conhecida no dia em que Paulo Mota Pinto anunciou a sua demissão da liderança da bancada parlamentar do partido.

Mota Pinto vai convocar eleições antecipadas para a direção da bancada para 12 de julho por ter sido informado pelo presidente eleito, Luís Montenegro, de que pretendia mudar a direção da bancada.