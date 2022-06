Chega e IL consideram que Governo saiu fragilizado, PCP reitera opção de Alcochete

Os partidos Chega e Iniciativa Liberal (IL) consideram que o Governo saiu fragilizado do episódio do despacho sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, enquanto o PCP insistiu que Alcochete é a única hipótese viável para substituir a Portela.

O presidente do Chega, André Ventura, considerou que o ministro das Infraestruturas “já não existe politicamente, está desautorizado a todos os níveis pelo próprio primeiro-ministro”.

Ventura pediu a intervenção do Presidente da República, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa deve “apontar o caminho da saída a Pedro Nuno Santos”.

O líder do partido de extrema-direita classificou como “absolutamente lamentável” um ministro “desrespeitar diretamente o Governo e o primeiro-ministro” e depois justificar que foi “uma falha na comunicação”, criticando que o “que está a acontecer em Portugal é um circo inacreditável”.

Considerando que o “que se esperava de António Costa hoje era decisão, autonomia e capacidade”, Ventura disse que o primeiro-ministro “não tem nenhum destes três requisitos” e foi “desautorizado, e com ele o país todo”.

O presidente do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, considerou que o país está perante “uma novela mexicana”, uma vez que houve “um ministro que foi desautorizado de uma forma humilhante” e “um primeiro-ministro que reconheceu um erro grave”, mas não demitiu o governante que errou.

Na ótica do deputado liberal, o executivo socialista está “hoje mais frágil” e João Cotrim Figueiredo levantou dúvidas sobre as declarações de António Costa e Pedro Nuno Santos: “Não sabemos a história toda”.