António Costa: "Foi cometido um erro grave prontamente corrigido"

"Foi cometido um erro grave prontamente corrigido", declarou o primeiro-ministro, António Costa, sobre a polémica do novo aeroporto de Lisboa a envolver o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. "Orientação do governo foi restabelecida".

"Tenho a certeza que o ministro não agiu de má fé" e é "preciso seguir em frente, disse o chefe do Governo, à chegada ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Os políticos "também são humanos e cometem erros", referiu António Costa aos jornalistas, numa referência ao despacho do Ministério das Infraestruturas sobre a nova solução Montijo+Alcochete, que foi entretanto revogado.

Certo é que “o país precisa urgentemente” de um novo aeroporto em Lisboa e que a decisão “exige consenso nacional, pelo menos com o PSD”. "Temos de trabalhar para encontrar consenso nacional para encontrar solução sólida".



O primeiro-ministro reforça que já falou com o Presidente da República e que o Chefe de Estado vai ser informado sobre o andamento do processo do novo aeroporto e também pretende consensos com a oposição, nomeadamente com o novo líder do PSD, Luís Montenegro. "Não há o aeroporto do PS, do PCP, do PSD, há um aeroporto para o país e que deve ter consenso", declarou António Costa.

"Até os políticos são humanos e cometem erros", acrescenta Costa que refere: Pedro Nuno Santos "está totalmente solidário com o Governo".



As declarações do primeiro-ministro acontecem pouco depois de o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, ter admitido "falha relevante" no processo do no aeroporto em Lisboa, mas que não se demite do Governo.