Solução Montijo-Alcochete permite ao país "ganhar dinheiro, não gastar", diz Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e Habitação disse esta quarta-feira que era preciso tomar uma decisão quanto ao novo aeroporto de Lisboa e "o Governo decidiu", garantindo que esta solução permite ao país "ganhar dinheiro, não gastar".

À RTP, esta noite, Pedro Nuno Santos defendeu que Portugal "não podia esperar tanto tempo" para uma nova decisão, por estar a perder "milhares de milhões de receita" devido à falta de uma nova plataforma aeroportuária.

"Precisamos de ter uma resposta rápida o quanto antes. E essa resposta é o Montijo", apontou.

O ministro detalhou que a pista do Montijo vai ser construída "daqui a um ano" para complementar o aeroporto Humberto Delgado. Enquanto esse processo avança, o Governo vai "trabalhar para definir os fatores temporais para que a ANA tenha de avançar para Alcochete", indica.

"Não existe Alcochete faseado. Nós não temos uma declaração de impacto ambiental. Precisamos de começar Alcochete do zero. Vamos sempre demorar 10 anos. E não podemos esperar esse tempo", explicou.

Pedro Nuno Santos descreveu ainda esta solução como "madura" e "ótima".

Questionado do facto do Governo não ter informado o Presidente da República, previamente, antes da decisão se tornar pública, o ministro das Infraestruturas e Habitação respondeu que não informa Marcelo Rebelo de Sousa de todas as decisões que toma, contudo a relação com o chefe de Estado "é boa".

O governante criticou ainda a posição do presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, considerando que proferiu declarações "desagradáveis" e que "se quis colocar de fora".

"Disse que o Governo era incapaz de decidir. Não somos indecisos", disse.