Santos Silva salienta apoio do parlamento no combate às alterações climáticas

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, afirmou hoje que as Nações Unidas podem contar com o parlamento português no apoio ao combate às alterações climáticas e à preservação dos oceanos.

Esta posição foi transmitida por Augusto Santos Silva após ter recebido o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Abdulla Shahid, encontro à margem da segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre até sexta-feira na Altice Arena, em Lisboa.

"A relação entre parlamentos nacionais e as Nações Unidas é fundamental para a prossecução da paz, sustentabilidade e desenvolvimento", escreveu o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na sua conta na rede social Twitter, após ter recebido o presidente da Assembleia Geral da ONU.

Na sua mensagem, Augusto Santos Silva salienta que as Nações Unidas "podem contar com a Assembleia da República no apoio à implementação da agenda 2030, no combate às alterações climáticas e na preservação dos oceanos".