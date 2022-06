PCP quer país a “produzir mais” e pede “coragem política” ao Governo

O Partido Comunista Português quer colocar “Portugal a produzir mais”, para defender a segurança alimentar do país, atualmente “em risco” com a crise internacional que se vive.

No ultimo dia das jornadas parlamentares, a percorrer quilómetros pela Península de Setúbal, os comunistas, entre outros encontros, almoçaram com agricultores da região que testemunharam a situação de quase desespero que se vive no setor, muito por causa do aumento dos custos de produção.

À Renascença, o deputado Bruno Dias acentuou a ideia de que é urgente promover e valorizar a produção nacional, dada a necessidade de reduzir a dependência externa do país, relativamente a bens essenciais.

“Estamos a falar de bens essenciais e da necessidade de garantir a soberania alimentar, para que o nosso país não fique completamente dependente de países estrangeiros para abastecer, por exemplo, os cereais e cuja dependência é alarmante”, sublinha o deputado.

“Precisamos de desenvolver a produção de cereais no nosso país, compensando os produtores devidamente, criando condições ao nível técnico e até cientifico, para que o Estado seja um apoio e não esteja nesta lógica do vamos lá comprar onde for mais barato”, afirma.