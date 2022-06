Forças Armadas. Marcelo diz que só quando uma "mulher incompetente" chegar ao topo haverá verdadeira igualdade

O Presidente da República considerou hoje que só haverá verdadeira igualdade entre homens e mulheres nas Forças Armadas "quando chegar aos mais altos postos uma mulher tão incompetente como chega, em vários casos, um homem".

"Está a melhorar, de facto está, mas verdadeiramente eu costumava dizer o seguinte: só haverá verdadeiramente igualdade entre homens e mulheres, quando chegar aos mais altos postos uma mulher tão incompetente como chega em vários casos, em inúmeros casos, aos mais altos postos, um homem", defendeu.

Marcelo Rebelo de Sousa intervinha no I Fórum Recrutamento organizado pela Força Aérea, no Teatro Thalia, em Lisboa, sob o tema dos desafios do recrutamento militar, falando especificamente sobre a questão da integração de mulheres nas Forças Armadas.

"Aí de facto quando isso acontecer, com a mesma naturalidade, aí verdadeiramente é que podemos dizer de facto, que quantitativamente se está próximo", sublinhou.

O Comandante Supremo das Forças Armadas referiu o caso das chamadas "unidades de elite" nas quais "é muito difícil uma mulher conseguir chegar a oficial superior".

"Dir-se-á: porque são características tais que são concebidas só para homens. Eu nunca vi a comparação em termos externos mas desconfio que deve haver nesse tipo de unidades, ou unidades congéneres, mulheres, mais do que há em Portugal", acrescentou.

Marcelo admitiu que "é mais fácil refletir do que decidir" e "analisar do que mudar as instituições" e que "as questões de cultura organizacional são muito lentas a mudar".

"É um bom sinal de mudança de mentalidade este fórum da Força Aérea nos seus 70 anos, quer dizer que não precisou de esperar por 100, por 120 ou 140, para fazer essa reflexão", rematou.