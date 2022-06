César define PS como "o grande partido" da "maioria significativa dos eleitores"

À boleia da efeméride dos 50 anos de adesão do PS à Internacional Socialista (IS), Carlos César aproveita para fazer o elogio ao que considera ser "um grande partido, respeitado na Europa e em tantas partes do Mundo".

Trata-se, obviamente, do PS, o partido a que preside e que César define como "merecedor da confiança de uma maioria significativa dos eleitores portugueses, que lhe conferiram a responsabilidade de governar" através de uma maioria absoluta no Parlamento.

Numa comunicação vídeo divulgada pelo partido e a que a Renascença teve acesso, o presidente do PS e vice-presidente da IS recua ao ano de 1972, altura em que "a Acção Socialista Portuguesa era, tão só, um pequeno grupo de lutadores pela democracia" e participou no congresso daquela organização "através de Mário Soares e Manuel Tito de Morais".

César estabelece o caminho paralelo que foi feito pela IS e pelo PS desde esse congresso e desde a adesão do partido à organização, facto que "marcou profundamente a formação do PS e o seu posicionamento na construção e estabilização da democracia portuguesa".

O presidente socialista assinala a "solidariedade" da IS "quando nos tivemos de empenhar na superação das ameaças, que envolveram os alvores da democracia portuguesa, de, saídos de uma ditadura de direita afundarmo-nos numa ditadura de extrema-esquerda", numa referência aos anos de forte tensão política e ideológica em Portugal logo após o 25 de abril.

Com a adesão da Acção Socialista à IS e depois com a fundação do PS, "Portugal passou a contar com um partido socialista democrático, ancorado na solidariedade internacional e, em especial, europeia, sem a qual dificilmente teríamos superado com êxito obstáculos", resume César.

Esse "percurso de consolidação de uma sociedade pluralista, e da modernização e do progresso" é algo de "que o nosso País se pode orgulhar", acrescenta o presidente de um PS absoluto, que nomeia apenas outro partido nesta comunicação-vídeo: o alemão SPD, um dos "partidos irmãos" que teve "papel decisivo" pelo "apoio dado" por alturas da fundação do PS, em 1973.