PS vota a favor de Universidades Politécnicas

O Partido Socialista anunciou esta quinta-feira que decidiu votar favoravelmente as iniciativas legislativas tendentes a permitir aos Institutos Politécnicos mudarem a nomenclatura para Universidades Politécnicas.

Em cima da mesa do Parlamento, estão a Iniciativa Legislativa de cidadãos e projetos do PCP e do Bloco de Esquerda.

Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar do PS, quer permitir uma discussão em especialidade desta matéria.

“O grupo parlamentar do PS votará favoravelmente as iniciativas legislativas, assumindo que, no caso dos doutoramentos, e na possibilidade de os Politécnicos conferirem grau de doutor é, no essencial, e queremos sublinhá-lo, um património do partido socialista”, disse o deputado.

O voto favorável do PS “é um voto, acima de tudo, de permitir que se continue a discutir na especialidade, não só a questão dos doutoramentos, mas também da denominação das instituições politécnicas.”

Os diplomas estão, nesta tarde, a ser discutidos no plenário da Assembleia da República.