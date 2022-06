Aviso de Costa sobre Ucrânia na UE. "Campeão da relutância" ou da "verdade"?

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel considera que o primeiro-ministro não apoia a candidatura da Ucrânia à União Europeia (UE) e é o “campeão dos relutantes”. O embaixador Seixas da Costa diz que António Costa é o "campeão da verdade".

O primeiro-ministro alertou esta quarta-feira para orisco de a integração da Ucrânia, se não forem tomadas decisões consequentes, poder significar "não um reforço da União Europeia, mas a sua implosão" e até "uma armadilha" para este país.

Em declarações à Renascença, Paulo Rangel considera que a posição de António Costa é contrária ao “interesse nacional e europeu”, e atribui ao Governo português o título de campeão da relutância.

“Eu acho que António Costa está bastante isolado (na UE). Com certeza que há outros países que têm reservas e que é preciso fazer uma reforma dos tratados, mas Portugal neste momento é o campeão dos relutantes, dos resistentes, daqueles que estão claramente contra este passo que vai dar a Ucrânia com o reconhecimento de país candidato”, acusa o eurodeputado do PSD.