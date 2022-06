Maiorias absolutas "acarretam mais riscos" para a transparência das instituições, diz especialista

O consultor de transparência e anticorrupção, João Paulo Batalha, avisa que as maiorias absolutas acarretam mais riscos para a transparência das instituições.

O aviso é feito no dia em que o ex-ministro das Finanças João Leão foi ao parlamento prestar esclarecimentos sobre a atribuição de fundos ao ISCTE.

À Renascença, João Paulo Batalha alerta que em situações de maioria absoluta, em que "há uma degradação do escrutínio do Parlamento", há um maior risco destas polémicas continuarem a acontecer.

"Quando não temos esta cultura institucional de preservar a independência, de prevenção e de gestão de conflitos de interesse, é natural que esses conflitos aconteçam mais vezes", refere.

O também vice presidente da associação Frente Cívica considera que o caso do ISCTE revela que o Ministério das Finanças "continua a ter um poder gigantesco para definir e autorizar a despesa pública em todas as áreas do Estado".

Ou seja, quem decide neste Ministério "continua a ter um poder enorme para gerir o dinheiro do Orçamento do Estado".