Aprovados reajustamentos à proposta de Forças Nacionais Destacadas

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) deu esta segunda-feira parecer favorável e por unanimidade a reajustamentos circunscritos à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2022, que foi aprovada em 26 de novembro de 2021.



Mas não é a primeira vez, este ano, que o tema foi à reunião deste órgão de consulta do Presidente da República para os assuntos relativos à defesa nacional.

No dia 22 de março o Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu para “ratificar os ajustamentos à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2022, aprovada em 26 de novembro de 2021 e objeto de aditamento em 24 de fevereiro de 2022”.

Na reunião desta segunda-feira, que decorreu por videoconferência, e que contou com os membros do novo Governo, foi feito um ponto de situação das Forças Nacionais Destacadas, foi abordada a revisão da Lei de Programação Militar e prestada informação sobre a situação dos efetivos das Forças Armadas.

No comunicado, divulgado no site da Presidência da República, pode ler-se ainda que no encontro foi ainda abordada a revisão do Conceito Estratégico da NATO e foi feita uma apresentação sobre o apoio de Portugal à Ucrânia.