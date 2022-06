AOFA lamenta ainda não ter sido recebida por Marcelo

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) lamentou hoje ainda não ter sido recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, num momento em que os militares são "tão louvados, quanto na verdade, maltratados".

"Há cerca de 2.340 dias que o atual Comandante Supremo das Forças Armadas e as associações profissionais militares convivem e partilham o espaço público, contudo, apesar dos muitos pedidos realizados, o Comandante Supremo das Forças Armadas ainda não encontrou espaço na sua agenda para falar pessoalmente com as associações profissionais militares, nomeadamente a AOFA", lê-se num comunicado.

Na nota, assinada pelo presidente do Conselho Nacional da AOFA, tenente-coronel António Mota, esta associação defende "o motivo para tal não é entendível quando é publico o vasto número de entidades e personalidades recebidas por Sua Excelência o Presidente da República".

"Os militares têm alguma dificuldade em compreender este comportamento de sua excelência o Presidente da República, num momento da vida profissional dos militares das Forças Armadas Portuguesas, tão louvados, quanto na verdade, maltratados, desconsiderados, manifestamente mal pagos e ostracizados do exercício pleno dos mais elementares direitos de cidadania, cada vez mais agravados e perpetuados", acrescentam.

Para a AOFA, "a dureza da realidade não encontra conforto em retóricas de oportunidade".

"A verdade, a frontalidade e a lealdade assim nos obrigam, dando ora pública notícia deste facto e do sentimento de incompreensão vivido entre os militares quanto a esta circunstância", rematam.