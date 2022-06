Costa recebe partidos na sexta-feira para discutir próximo Conselho Europeu

O primeiro-ministro, António Costa, vai receber na sexta-feira os partidos com representação parlamentar na residência oficial no âmbito da preparação da reunião do Conselho Europeu de 23 e 24 de junho.

"No quadro da preparação da reunião do Conselho Europeu de 23 e 24 de junho, que discutirá as candidaturas de adesão à União Europeia da Ucrânia, da República da Moldova e da Geórgia, o primeiro-ministro recebe os partidos com representação parlamentar", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete de António Costa.

O deputado único do Livre, Rui Tavares, é o primeiro a ser recebido no palacete de São Bento, seguindo-se a deputada única do PAN, Inês Sousa Real. As audiências da manhã terminam com o PCP.

Durante a tarde António Costa vai receber o BE, IL, Chega, PSD e o PS.

Depois do debate com o primeiro-ministro sobre política geral, na próxima quarta-feira, está também agendado um debate preparatório do Conselho Europeu com a participação de António Costa.