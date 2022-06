Costa anuncia acordo com o Reino Unido para "relançar a mais antiga aliança mundial"

O primeiro-ministro, António Costa, esteve hoje reunido com o homólogo britânico Boris Johnson, em Londres. No final, anunciou "acordo chapéu" pós-Brexit entre Portugal e o Reino Unido.

O entendimento abrange várias áreas, como defesa, segurança, a investigação, a educação, investimento, comércio, tecnologias, energias renováveis, transição digital, entre outros.

A proteção dos portugueses residentes no Reino Unido e dos britânicos em Portugal foi outro dos entendimentos destacados por António Costa, em declarações aos jornalistas, no final do encontro com Boris Johnson, em Downing Street.

"Assinámos esta declaração conjunta que é fundamental para, depois do Brexit, relançarmos a mais antiga aliança mundial", declarou António Costa, que retomou esta segunda-feira a agenda oficial após recuperar de doença.



O primeiro-ministro considera que este é talvez o acordo mais abrangente assinado até agora entre o Reino Unido e países da União Europeia.