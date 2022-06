Chega quer debate de urgência sobre serviços de obstetrícia encerrados

O grupo parlamentar do Chega pediu ao presidente da Assembleia da República a marcação de um debate de urgência sobre a situação dos serviços de ginecologia e obstetrícia.

Segundo o partido, a situação atual no país é de "caos instalado".

Há, pelo menos, quatro urgências de obstetrícia encerradas na região da Grande Lisboa. As gravidas e estão, por isso, a ser desviadas para o Hospital de Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa e Amadora-Sintra.

Os condicionamentos são nos hospitais Beatriz Ângelo, São Francisco Xavier, Garcia de Orta e Barreiro.

Já o hospital de Braga estará sem serviço de obstetrícia no domingo. As grávidas da região vão seguir para o São João, no Porto.