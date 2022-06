Rui Rio recupera gato Zé Albino para assinalar o 10 de Junho

Rui Rio, o ainda líder do PSD, voltou às redes sociais para assinalar a tristeza do gato Zé Albino por Rio não passar o 10 de Junho em casa.

Numa breve publicação acompanhada de uma fotografia do gato que ficou famoso durante a última campanha eleitoral, Rui Rio diz que Zé Albino está "um pouco triste por não estar em casa no 10 de junho, mas compreende o carinho e o respeito que temos de ter pelas comunidades portuguesas no estrangeiro".

Rui Rio celebrou o Dia de Portugal junto das comunidades portugueses que vivem na África do Sul, numa desocação de seis dias que se prolonga até à próxima terça-feira e que terá ainda passagem por Moçambique.

As comemorações oficiais do Dia de Portugal decorrem em Braga e junto das comunidades portuguesas no Reino Unido.

Rio é presidente do PSD desde janeiro de 2018 e, na sequência da derrota eleitoral nas legislativas de 30 de janeiro, anunciou a decisão de deixar o cargo até ao verão e antecipar a realização de eleições diretas.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro venceu as eleições diretas em 28 de maio, derrotando o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva por 72,5% dos votos, e assumirá funções plenas como presidente no Congresso, que se realiza de 1 a 3 de julho, no Porto.