IL muda de ideias e vota contra referendo sobre eutanásia

A Iniciativa Liberal vai votar contra o referendo à despenalização da eutanásia. A decisão foi tomada, esta quinta-feira de manhã, na reunião da bancada parlamentar.

Há dois anos quando a proposta de consulta popular foi chumbada no plenário, o deputado João Cotrim Figueiredo votou a favor, ao lado do CDS e do Chega. Na altura defendia que o partido é a favor da "participação cívica dos cidadãos na coisa pública" e, acima de tudo, quer "que este projeto legislativo seja sólido, sem brechas e sem fraquezas".

Quanto aos projetos lei que vão estar em debate e votação para despenalização da eutanásia, incluindo um da Iniciativa Liberal, os liberais revelam que vão votar a favor de todos os diplomas.

O Parlamento vai debater esta quinta-feira pela terceira vez a despenalização da morte medicamente assistida, após dois vetos presidenciais, com iniciativas de PS, BE, PAN e IL que deixam cair a exigência de "doença fatal".

Em debate e votação na generalidade vai estar também uma resolução do Chega que propõe um referendo sobre o tema.

Um pouco antes do debate, pelas 13h00, está marcada uma "manifestação silenciosa" contra a legalização da eutanásia promovida pela Federação pela Vida (FPV) na escadaria do parlamento.