Governo vai mesmo avançar com extinção da Fundação Berardo

O processo de extinção da Fundação Joe Berardo arrasta-se há mais de quatro meses, mas será para avançar, confirma a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público.



Apesar dos avisos dados pelo parecer do Conselho Consultivo das Fundações, a ministra quer levar o processo "até às últimas consequências".

Mariana Vieira da Silva reconhece que o processo "é complexo" e apesar dos avisos dados pelo Conselho Consultivo das Fundações no parecer que o Público avançou há uma semana, o executivo socialista está determinado em dar o exemplo com o caso Berardo e retirar consequências das irregularidades denunciadas pela Inspeção-Geral de Finanças.

Recentemente foi conhecido o parecer do Conselho Consultivo das Fundações sobre a Fundação Joe Berardo. Confirma a intenção do Governo de não extinguir a Fundação Joe Berardo, como é recomendado no parecer?

O Governo recebeu um relatório da Inspeção-Geral de Finanças com uma determinada indicação e cabe-lhe ouvir as partes. As partes, no caso o parecer do Conselho Consultivo, servem também para definir em que termos é que a extinção pode ser levada a cabo, garantindo todas as precauções que nesse parecer são indicadas e o propósito do Governo é prosseguir aquilo que tinha sido indicado.

E, portanto, avançar com a extinção?

E avançar com a extinção.