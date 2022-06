Eutanásia. “Vou esperar pela lei”, repete Marcelo

A Assembleia da República discute, nesta quinta-feira à tarde e sete meses depois do último debate, a despenalização da morte medicamente assistida. Em cima da mesa, quatro projetos de lei: do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN e da Iniciativa Liberal.

Em dois grupos parlamentares, o voto contra é garantido: PCP e Chega, que defende um referendo e apresenta um projeto nesse sentido.

Desta vez, o PS tem maioria absoluta no Parlamento, mas há liberdade de voto. Em 2021, sete deputados socialistas votaram contra a despenalização da morte medicamente assistida.