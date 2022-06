Eutanásia. “Quem está de boa fé sabe que doença fatal nunca significou morte iminente”

Na mesma linha vai o discurso de Catarina Martins. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o Parlamento já aprovou a lei e que o Parlamento só volta a debatê-lo por causa do Presidente da República.

“A variedade terminológica para enunciar um requisito de doença existia realmente já na versão inicial da lei. A realidade é o que é e o facto é este: num segundo momento, e no seu pleno direito, o senhor Presidente teve dúvidas e aqui estamos. Mas sabemos, e sabe quem está de boa fé, lendo as definições de conceitos que sempre estiveram na lei aqui aprovada, que doença fatal nunca significou morte iminente”, afirmou.

Na abertura do debate sobre a morte medicamente assistida, a deputada socialista Isabel Moreira diz que o diploma responde a todas as dúvidas do Presidente da República, que vetou por duas vezes a lei da eutanásia.

“A decisão maioritária de despenalizar a morte assistida há muito que está tomada no Parlamento, correspondendo à vontade inequívoca da maioria da sociedade”, sublinha.

“O que hoje aqui fazemos é tão só dar resposta às dúvidas suscitadas pelo senhor Presidente da República sobre detalhes da redação da lei. Com o mesmo sentido de responsabilidade que quisemos ter em todo este processo e em convergência com as demais forças que têm propostas neste sentido, trabalhámos afincadamente para que não subsistam quaisquer dúvidas ou reservas sobre o conteúdo da lei”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a dizer, nesta manhã, que só se pronunciaria sobre o tema quando conhecer a lei que sair agora do Parlamento. O debate começou pelas 15h00 na Assembleia da República. Os deputados vão votar os projetos de lei do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN e da Iniciativa Liberal e ainda a proposta do Chega para a realização de um referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida.