Despenalização da eutanásia sem "doença fatal" aprovada na generalidade

A despenalização da eutanásia sem "doença fatal" foi aprovada esta quinta-feira no Parlamento.

Quatro diplomas do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PAN e da Iniciativa Liberal sobre a eutanásia passam agora à fase de especialidade.

A proposta do PS passou com 128 votos a favor, 88 contra e cinco abstenções.

Votaram contra os grupos parlamentares do PCP e do Chega, 63 deputados do PSD e sete do PS.

Os projetos do Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal também foram aprovados.

A proposta do Chega para uma referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida foi rejeitada, na Assembleia da República.