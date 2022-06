Do Coliseu para o Palácio. PSD altera local do congresso do Porto que vai consagrar Luís Montenegro

O 40.º Congresso do PSD, de 1 a 3 de julho, vai realizar-se no Palácio de Cristal e não no Coliseu do Porto, tal como estava inicialmente previsto.

A informação foi apurada pela Renascença, já depois de realizada uma primeira visita técnica ao Coliseu do Porto, na passada segunda-feira, com jornalistas e staff técnico dos órgãos de informação acreditados para a reunião magna social-democrata.

Fonte do partido justificou a mudança do local com o facto de, na altura da marcação do congresso, o antigo Pavilhão Rosa Mota não estar disponível para acolher o evento.

Agora, que o espaço ficou livre, o PSD decidiu alterar o local do congresso, alegando razões técnicas e, também, o facto de o Super Bock Arena ser um espaço mais amplo que permite uma maior segurança sanitária no contexto da transmissão da Covid-19.

Também no último congresso, as restrições da pandemia da Covid-19 e questões financeiras levaram à alteração do local do congresso do Parque das Nações para o Europarque, em Santa Maria da Feira 17, 18 e 19 dezembro.