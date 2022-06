Presidente da República promulga mobilidade de docentes por doença

O Presidente da República promulgou esta terça-feira o diploma do Governo que estabelece o regime de mobilidade de docentes por motivo de doença.

“Tendo em conta a natureza experimental do regime agora aprovado, a entrar em vigor no ano letivo de 2022/23 e a ser ulteriormente avaliado, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que estabelece o regime de mobilidade de docentes por motivo de doença”, pode ler-se na comunicação publicada na página oficial da Presidência, na Internet.

Recorde-se que, na ultima semana, o Governo aprovou uma proposta de lei que integra as alterações ao regime de mobilidade dos docentes por doença.

As novas regras para o regime que permite aos professores com doenças incapacitantes, ou com familiares próximos nessa situação, mudar para uma escola mais próxima de casa ou do prestador de cuidados de saúde, entra em vigor no ano letivo 2022/2023..

“O decreto-lei que foi aprovado visa conseguir um equilíbrio entre a garantia de que os docentes podem exercer o seu direito de mobilidade para efeitos de prestação de cuidados de saúde, aos próprios ou a ascendentes e descendentes, e uma distribuição mais eficaz e mais racional dos recursos humanos da Educação, neste caso, dos professores”, referiu, na altura, o ministro da Educação, João Costa, em conferência de imprensa.

O governante explicou que os critérios de acesso a este direito se mantêm, como a existência de um atestado que comprova a doença incapacitante prevista na legislação, e também um atestado da necessidade de deslocação para efeitos dos tratamentos médicos que têm de ser prestados.