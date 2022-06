PCP critica governo, compreende Moreira e... mudar de líder? “Algum dia terá de ser”

“O aumento dos preços dos combustíveis é escandaloso”, aponta Jerónimo de Sousa. O secretário-geral do PCP deu uma conferência de imprensa na manhã desta terça-feira, na Rua Soeiro Pereira Gomes, emblemática sede do partido.

A preocupação estende-se a quase todos os setores da economia. O PCP exige o aumento dos salários e, sobre esse tema, acusa o primeiro-ministro de “contradição”.

Jerónimo de Sousa refere-se às declarações de António Costa este fim-de-semana, em que pediu um “esforço coletivo” para aumentar os salários em 20% nos “próximos quatro anos”. O líder comunista não compreende como é que é feito este pedido quando o próprio governo só prevê um aumento de 0,9% para a função pública este ano. “Acho que isto não dá a cara com a careta”, atira.

E sobre o aumento dos preços, as declarações acabaram por tocar no tema da guerra. Jerónimo de Sousa defende o fim de todas as sanções, incluindo à Rússia. “Acabe-se com as sanções! Acabe-se com a especulação”, diz o secretário-geral dos comunistas, que considera que quem paga por elas são “os trabalhadores e o povo”.