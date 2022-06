PSD. Saída de Mota Pinto é dada como "provável". "Remodelar" vices é apontada como solução para ficar

“As coisas não estão pacíficas”. O retrato é feito por um deputado e dirigente do PSD à Renascença, que admite que a intenção da direção de Montenegro poderá passar “no mínimo” por uma “remodelação" dos vice-presidentes na bancada do PSD.

Este dirigente social-democrata, que apoiou Montenegro nas últimas diretas, admite que estes planos estão a “causar alguma fricção” dentro do partido e acrescenta que “Paulo Mota Pinto não estará pelos ajustes”.

Uma das mudanças sugeridas passa pela saída de André Coelho Lima da vice-presidência da bancada, "por exemplo", dada a sua proximidade a Rui Rio.

Outros vice-presidentes do grupo parlamentar social-democrata, mas que apoiaram Luís Montenegro nas últimas directas podem causar menos aversão à nova direção. É o caso de Paulo Rios de Oliveira - "esse é capaz de se safar", resume o mesmo dirigente do PSD.

Oficialmente, o silêncio mantém-se sobre o tema, e nem os deputados parecem ter certezas sobre as decisões de Luís Montenegro, novo presidente do PSD que toma posse no próximo Congresso, em julho.