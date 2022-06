​Costa em Paris para celebrar ligação cultural Portugal-França

O primeiro-ministro, António Costa, está em visita oficial a Paris esta terça-feira, onde terá um almoço com o Presidente francês, Emmanuel Macron.



Celebrar a forte relação entre a cultura portuguesa e a cultura francesa é um dos propósitos da viagem de António Costa a Paris. O primeiro-ministro participa, esta terça-feira, na inauguração de três exposições, no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França 2022.



Este projeto foi acordado entre o líder do executivo português e o Presidente francês, em 2018, e conta com várias atividades, entre 12 de fevereiro e 31 de outubro deste ano, que destacam a cultura na Europa, a transição ecológica e solidária, através do tema dos Oceanos, a economia sustentável, a aposta nas energias renováveis, a igualdade entre homens e mulheres, o respeito pela diferença e os valores da inclusão.

Esta terça-feira, na parte da manhã, o primeiro-ministro inaugura a exposição “A idade de Ouro do Renascimento Português”, no Museu do Louvre. Depois, António Costa vai almoçar com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.

De acordo com a Presidência francesa, os dois responsáveis políticos vão discutir questões relacionadas com a Temporada Cruzada, que honra a amizade “entre os dois países” e os “fortes laços que ambos partilham nos domínios artístico, cultural, científico, educativo e empresarial”.