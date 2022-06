Autarca do Porto pede a Marcelo que não promulgue Orçamento

Rui Moreira falava aos jornalistas no final de uma audiência, em Belém, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“O que pedi ao senhor Presidente da República foi que, uma vez que o Orçamento do Estado ainda não foi promulgado, que desenvolva os esforços necessários para que, reconhecida a sua preocupação, reconhecida a preocupação da maioria dos municípios relativamente a uma insuficiência de verbas, que o Orçamento seja atualizado antes de ser aprovado e promulgado pelo senhor Presidente da República”, declarou o autarca do Porto.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pediu esta segunda-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que não promulgue e devolva ao Parlamento o Orçamento do Estado para 2022.

“O Presidente da República assinalou, na semana passada, a sua grande preocupação pelo facto de a transferência de recursos para os municípios no âmbito da descentralização em curso ser manifestamente insuficiente e que achava isso inaceitável”, disse o autarca.

“Isso para nós é muito importante, porque o senhor Presidente nos últimos quatro anos não teve nenhuma intervenção neste processo. Agora, o senhor Presidente coloca-se ao lados dos municípios dizendo; atenção que isto não pode ser. Há aqui valores que estão a ser transferidos para os municípios que são manifestamente insuficientes", sublinha Rui Moreira.

O autarca do Porto adianta que era essa a sua preocupação, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, quando pediram "que houvesse um adiamento da descentralização na área da Educação para o princípio do próximo ano letivo, para podermos chegar a valores”.

A Câmara do Porto decidiu deixar a Associação Nacional de Municípios por discordar da forma como a transferência de verbas para a descentralização está a ser negociada com o Governo.