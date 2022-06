Ucrânia: Marcelo alerta que a situação internacional é extremamente complexa e imprevisível

O Presidente da República alertou hoje para a extrema complexidade e imprevisibilidade da situação internacional e considerou que a guerra na Ucrânia fez ultrapassar os limites da razão, gerou uma enorme emoção e obriga a "equilíbrios enormes".

Marcelo Rebelo de Sousa falava no encerramento de um debate no âmbito da Festa do Livro em Belém, que foi moderado por Pedro Mexia e que contou a participação do ex-deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza e de Diana Soller, especialista em política internacional.

"A situação internacional é extremamente complexa, porque ninguém sabe qual o epílogo do que estamos a viver, ninguém sabe quais os custos desse epílogo e depois do epílogo, e ninguém sabe qual vai ser a configuração definitiva na correlação entre os poderes maiores" do mundo, declarou o chefe de Estado quando traçou o panorama da atual conjuntura global.

Numa alusão indireta aos Estados Unidos e às próximas eleições presidenciais neste país, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que ninguém sabe qual vai ser a evolução interna norte-americana - e isso "não é indiferente".

"A posição perante os outros poderes [no tempo de Donald Trump] era substancialmente diferente da posição atual. Há aqui um problema de correlação de poderes. A Europa é o teatro onde se projeta todo o conjunto de circunstâncias atuais, mas a Europa sabe humildemente que há realidades que a ultrapassam, realidades bélicas", completou.

Já sobre a guerra na Ucrânia, o Presidente da República transmitiu uma preocupação de fundo.

"A emoção esteve sempre na política, só que era disciplinada substancial ou aparentemente pela razão. Agora, extravasou dos limites da razão e o máximo que a razão pode fazer é tentar condicionar e travar os excessos da emoção", assinalou o chefe de Estado.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente ao caso da Ucrânia, "há questões a serem tratadas pela via da racionalidade, mas outras de forma muito emocional".