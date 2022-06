Costa diz que Cavaco está preocupado com lugar na História

O primeiro-ministro classificou como "interessante" esse artigo de opinião do antigo líder dos executivos entre 1985 e 1995, e adiantou que relativamente a esse texto não tem muito a responder.

António Costa falava aos jornalistas depois de ter participado num almoço promovido pela Câmara do Comércio Luso Espanhola, depois de confrontado com o teor de um artigo crítico para os seus governos socialistas escrito pelo antigo Presidente República Cavaco Silva e que foi publicado pelo Observador .

O primeiro-ministro considerou hoje que Cavaco Silva está preocupado com o seu lugar na História, defendeu não estar entre os principais visado pelo artigo do antigo Presidente da República e adiantou que vai homenageá-lo em 2025.

"Ele [Cavaco Silva] preocupa-se bastante com o seu lugar na História, o que acho muito importante. Eu estou preocupado sobretudo com o futuro dos portugueses. Quanto à mensagem de fundo desse artigo, é exatamente a que partilho: Temos de fazer mais e melhor e é para isso que estou a trabalhar", declarou.

No plano político, o líder do executivo recusou que a parte substancial das críticas contidas nesse artigo o atinjam pessoalmente, contrapondo que lhe parece "que os visados são outros".

"Quanto aio passado do professor Cavaco Silva, tenho tido o cuidado grande de valorizar aquilo que foi o trabalho dos meus antecessores. Seguramente, em 2025, quando passarem 40 anos sobre a posse do primeiro Governo de Cavaco Silva, espero contar com ele para podermos fazer uma homenagem. Uma homenagem sobre os 40 anos desse já longínquo Governo em que ele iniciou a sua governação", acrescentou.