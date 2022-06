Rui Rio e Luís Montenegro discutem eutanásia

A meio da tarde desta quinta-feira o PSD deu conta que Rui Rio e Luís Montenegro se encontraram na sede do PSD, houve direito a foto e tudo com ambos sentados em sofás separados e um dos temas de conversa "para preparar a transição" da liderança do partido foi o posicionamento do grupo parlamentar em relação aos projetos relacionados coma eutanásia e que serão discutidos na próxima semana.



Para os deputados do PSD não fica dúvida absolutamente nenhuma: quer em relação às quatro iniciativas que preveem a despenalização da eutanásia - do Bloco de Esquerda, PS, PAN e Iniciativa Liberal - quer em relação ao texto do Chega que propõe a realização de um referendo há "liberdade de voto completa, cada um vota como entender", despachou Rui Rio aos jornalistas no Parlamento.

A dúvida era precisamente o posicionamento da bancada em relação à proposta de referendo do partido liderado por André Ventura e essa terá ficado desfeita no encontro entre Rio e Montenegro, com o líder cessante a referir que mesmo em relação a esta "é de repetir o que aquilo que foi feito há um ano atrás", ou seja, em 2020 quando os deputados do PSD tiveram também liberdade de voto face a uma iniciativa semelhante.

