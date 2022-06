Rio recebeu Montenegro para debaterem "transição da liderança" no PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, recebeu hoje Luís Montenegro, que venceu no sábado as eleições diretas, num encontro na sede nacional que serviu para discutirem "todo o processo de transição da liderança".

O encontro não foi público, tendo sido divulgado um comunicado no site do PSD.

"Em cima da mesa esteve essencialmente todo o processo de transição da liderança, tanto do ponto de vista logístico como político. Os dois abordaram ainda temas relacionados com a atualidade política nacional e do partido. Foi, ainda, feito o balanço do Congresso do PPE, que se realizou em Roterdão em 31 de maio e 1 de junho", informa o PSD, na nota.

Luís Montenegro venceu as eleições diretas para a liderança do PSD, realizadas no passado sábado, 28 de maio.



O ex-líder parlamentar de Passos Coelho conseguiu mais de 70% dos votos, derrotando Jorge Moreira da Silva.