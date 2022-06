"Há limites, mas deve-se ir mais longe" nas transferências para as autarquias, diz Marcelo

"Há limites, mas deve-se ir mais longe" nas transferências para as autarquias, afirmou esta quinta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em causa está a descentralização de competências que levou à saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), e que levou outras autarquias a ponderar fazer o mesmo.



À margem da conferência “Mar, Porta porta para o Futuro”, no âmbito dos 134 anos do “Jornal de Notícias”, o Presidente da República diz que o tempo de entendimentos e de ir mais longe na descentralização.

“Há que encontrar soluções. As soluções passam pelo diálogo. A administração central, o poder local, com as CDCR pelo meio, têm que dialogar em tempo contrarrelógio e encontrar soluções. É mais fácil encontrar soluções se não houver uma dispersão, uma fragmentação e um ruído que torna difícil haver esse diálogo e faça perder tempo”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.