Manifestação contra a eutanásia. "Não há uma boa lei para um ato mau"

Seabra Duque recorda, ainda, que “o projeto do Bloco de Esquerda é o 12º projeto de lei sobre este assunto, o do Partido Socialista é o 13º”, e que “ao fim de 13 tentativas, todas elas falhadas, podiam chegar à conclusão de que, de facto, não há uma boa lei da eutanásia”.

“Nos últimos seis anos todos os órgãos públicos ouvidos pela Assembleia da República deram pareceres negativos sobre os diversos projetos-lei apresentados; a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Enfermeiros, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, todos foram ouvidos e foram absolutamente ignorados. O Tribunal Constitucional chumbou esta lei e foi ignorado - porque aquilo que foi feito a seguir não vai ao encontro do que o TC disse -, o Presidente da República vetou esta lei e foi também ele próprio ignorado. Portanto, já percebemos que os senhores deputados não estão dispostos a ouvir ninguém”, refere aquele responsável.

O Parlamento vota na próxima semana, na generalidade, os projetos de lei do PS e do Bloco de Esquerda para a legalização da eutanásia, mas no exterior da Assembleia da República haverá uma “manifestação silenciosa”. É uma iniciativa da Federação Portuguesa pela Vida (FPV), que esta quarta-feira divulgou um manifesto a convocar o protesto.

“O Partido Socialista e o BE querem esta lei, haja o que houver. Querem esta lei contra o parecer e a vontade dos especialistas, contra a vontade da sociedade, e não têm problema nenhum em impô-la. Por isso, nós fazemos aquilo que nos sobra fazer, que é estar diante da Assembleia da República afirmando que há aqui um ‘silêncio de morte’, porque isto é feito mais uma vez à pressa. O projeto de lei do Partido Socialista não teve qualquer tipo de audiências e pareceres e vai ser votado na mesma”.

A manifestação contra está marcada para dia 9, frente ao parlamento, onde vão ser debatido e votados na generalidade , os projetos de lei do PS e do Bloco de Esquerda para a legalização da eutanásia. Para mais tarde deverão ficar os dois projetos de lei do Chega, um deles a propor a realização de um referendo sobre a matéria.

Para a véspera da manifestação – dia 8, à noite – estão a ser organizadas vigílias nas várias capitais de distrito. Para já estão confirmadas em Braga, Viseu, Aveiro, Coimbra e Lisboa.

O Assembleia da República vai debater no dia 9 de junho os novos projetos de lei sobre a morte medicamente assistida, na sequência de um agendamento potestativo do PS



O projeto de lei do PS, apresentado no início do mês, propõe a despenalização da morte medicamente assistida em situações de "lesão definitiva de gravidade extrema" e "doença grave e incurável", deixando cair a exigência de "doença fatal".

Também o BE, no primeiro dia da XV legislatura apresentou o seu projeto de lei, no qual utiliza a mesma expressão, "doença grave e incurável". O PAN já fez saber que vai avançar com uma iniciativa própria e que concorda com este critério.

Na anterior legislatura, a despenalização em certas condições da morte medicamente assistida, alterando o Código Penal, reuniu maioria alargada no parlamento, mas esbarrou no Tribunal Constitucional, na sequência de um pedido de fiscalização do Presidente da República, e depois num veto político.